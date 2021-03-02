Порезал шею: на Львовщине 26-летний парень на глазах девушки убил ее ухажера

В Дрогобыче Львовской области полиция расследует жестокое убийство мужчины в центре города. Главного подозреваемого по делу взяли под стражу.

Следствие установило, что вечером 24 февраля нетрезвый 26-летний парень встретил свою 24-летнюю девушку, которая была в компании с 50-летним местным жителем.

На почве ревности молодой человек нанес старшему поклоннику девушки семь ударов ножом в шею, грудную клетку, брюшную полость и спину.

50-летний мужчина скончался от кровопотери до приезда кареты скорой помощи. Девушка в результате нападения не пострадала.

Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

26-летнему парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следствие по делу продолжается.

На Винничине мужчину пытали из-за ревности

В поселке Войтовка в Винницкой области мужчина похитил и взял в заложники нового избранника своей бывшей жены.

В своем доме он сильно побил конкурента, снимая процесс на камеру, а потом привязал и удерживал всю ночь.

Однако, по словам самого нападавшего, он никого не захватывал в заложники. Зато уверяет, что вместе с “конкурентом” они до утра пили водку и разговаривали о жизни.

А вот похищение мужчины он отрицать не стал — причиной стало то, что тот не подходит его бывшей жене характером.

Источник: Львовская областная прокуратура