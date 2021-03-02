Розрізав шию: на Львівщині 26-річний хлопець на очах дівчини вбив її залицяльника

У Дрогобичі Львівської області поліція розслідує жорстоке вбивство чоловіка у центрі міста. Головного підозрюваного у справі було взято під варту.

Слідство встановило, що ввечері 24 лютого нетверезий 26-річний хлопець зустрів свою 24-річну дівчину, яка була у компанії з 50-річним місцевим мешканцем.

На ґрунті ревнощів молодик завдав старшому залицяльнику сім ударів ножем у шию, грудну клітку, черевну порожнину та спину.

50-річний чоловік помер від крововтрати до приїзду карети швидкої. Дівчина внаслідок нападу не постраждала.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

26-річному хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство у справі триває.

На Вінничині чоловіка катували через ревнощі

У селищі Війтівка на Вінничині чоловік викрав та взяв у заручники нового обранця своєї колишньої дружини.

У своєму будинку він добряче побив конкурента, знімаючи процес на камеру, а потім прив’язав та утримував усю ніч.

Однак за словами самого нападника, він нікого не захоплював у заручники. Натомість запевняє, що разом із “конкурентом” вони до ранку пили горілку та розмовляли про життя.

А от викрадення чоловіка він заперечувати не став – причиною стало те, що той не підходить його колишній дружині характером.

Джерело: Львівська обласна прокуратура