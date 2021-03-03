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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Пожар в больнице Черновцов: названы причины гибели двух пациентов

Специалисты установили причины гибели двух пациентов во время пожара в больнице Черновцов.

Пожар в больнице Черновцов: названы причины гибели двух пациентов

Один человек умер от отравления продуктами сгорания на фоне коронавируса, другой — в результате ожогового шока.

Главный судмедэксперт Черновицкой области Виктор Бачинский уточнил, что первый пациент имел более 50% поражения легких.

— Причина смерти пациента, сразу погибшего в пожаре, — отравление продуктами сгорания, в его крови обнаружили 29% окиси углерода, он был лежачим. Второй пациент, пострадавший во время пожара, имея 70% ожогов, умер от ожогового шока в реанимации, — рассказал судмедэксперт.

Между тем официальная причина самого пожара в больнице до сих пор не установлена. Следствие по делу продолжается.

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Пожар в больнице Черновцов

Днем 27 февраля в Черновцах произошел пожар в больнице с больными коронавирусом. По предварительным данным, в палате на втором этаже взорвалась кислородная труба.

В результате пожара один пациент погиб, другой получил тяжелые ожоги. Позже он скончался в реанимации.

Полиция Буковины начала уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов больницы.

Источник: Укринформ

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