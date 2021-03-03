Пожар в больнице Черновцов: названы причины гибели двух пациентов

Специалисты установили причины гибели двух пациентов во время пожара в больнице Черновцов.
Один человек умер от отравления продуктами сгорания на фоне коронавируса, другой — в результате ожогового шока.
Главный судмедэксперт Черновицкой области Виктор Бачинский уточнил, что первый пациент имел более 50% поражения легких.
— Причина смерти пациента, сразу погибшего в пожаре, — отравление продуктами сгорания, в его крови обнаружили 29% окиси углерода, он был лежачим. Второй пациент, пострадавший во время пожара, имея 70% ожогов, умер от ожогового шока в реанимации, — рассказал судмедэксперт.
Между тем официальная причина самого пожара в больнице до сих пор не установлена. Следствие по делу продолжается.
Пожар в больнице Черновцов
Днем 27 февраля в Черновцах произошел пожар в больнице с больными коронавирусом. По предварительным данным, в палате на втором этаже взорвалась кислородная труба.
В результате пожара один пациент погиб, другой получил тяжелые ожоги. Позже он скончался в реанимации.
Полиция Буковины начала уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов больницы.