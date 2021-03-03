Пожежа у лікарні Чернівців: названо причини загибелі двох пацієнтів

Спеціалісти встановили причини загибелі двох пацієнтів під час пожежі у лікарні Чернівців.

Одна людина померла від отруєння продуктами згорання на фоні коронавірусу, інша – внаслідок опікового шоку.

Головний судмедексперт Чернівецької області Віктор Бачинський уточнив, що перший пацієнт мав понад 50% ураження легень.

– Причина смерті пацієнта, який одразу загинув у пожежі, – отруєння продуктами згорання, у його крові виявили 29% окису вуглецю, він був лежачим. Другий пацієнт, який постраждав під час пожежі, мав 70% опіків, помер від опікового шоку в реанімації, – розповів судмедексперт.

Тим часом офіційна причина самої пожежі у лікарні досі невстановлена. Слідство у справі триває.

Пожежа у лікарні Чернівців

Вдень 27 лютого у Чернівцях сталася пожежа у лікарні з хворими на коронавірус. За попередніми даними, у палаті на другому поверсі вибухнула киснева труба.

Внаслідок пожежі один пацієнт загинув, інший отримав тяжкі опіки. Пізніше він помер у реанімації.

Поліція Буковини розпочала кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів лікарні.