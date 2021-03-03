В Украине злоумышленники через почтовые отправления продали больше 4 тонн взрывчатки на около 5 млн грн.

Пятеро фигурантов под видом легальной деятельности предприятия размещали на онлайн-сайтах объявления о продаже пороха. Также они указывали стоимость незаконного товара и номера телефонов.

Правоохранители установили, что 57-летняя жительница Шостки создала незаконную компанию по сбыту взрывчатого вещества, чтобы хорошо заработать. Кроме этого, к работе она привлекла четырех человек.

Деньги фигуранты делили между собой через главного организатора при встрече, а также через банковские карты.











Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников / 3 фотографии

Во время обысков полицейские изъяли оборудование, оружие, документы и около половины тонны пороха. Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Украине разоблачили торговцев запрещенными стероидами

В Украине разоблачили группу злоумышленников, которые онлайн продавали запрещенные лекарственные средства с сильнодействующими и ядовитыми веществами.

Злоумышленники отправляли товар своим клиентам по почте. Деньги они получали на банковские карты.