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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников

В Украине злоумышленники через почтовые отправления продали больше 4 тонн взрывчатки на около 5 млн грн.

вибухівка

Пятеро фигурантов под видом легальной деятельности предприятия размещали на онлайн-сайтах объявления о продаже пороха. Также они указывали стоимость незаконного товара и номера телефонов.

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Правоохранители установили, что 57-летняя жительница Шостки создала незаконную компанию по сбыту взрывчатого вещества, чтобы хорошо заработать. Кроме этого, к работе она привлекла четырех человек.

Деньги фигуранты делили между собой через главного организатора при встрече, а также через банковские карты.

  • Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников
  • Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников
  • Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников
  • Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников
  • Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников
  • Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников
Продали 4 тонны взрывчатки онлайн: разоблачены пятеро злоумышленников / 3 фотографии

Во время обысков полицейские изъяли оборудование, оружие, документы и около половины тонны пороха. Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В Украине разоблачили торговцев запрещенными стероидами

В Украине разоблачили группу злоумышленников, которые онлайн продавали запрещенные лекарственные средства с сильнодействующими и ядовитыми веществами.

Злоумышленники отправляли товар своим клиентам по почте. Деньги они получали на банковские карты.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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