В Україні зловмисники через поштові відправлення продали понад 4 тонни вибухівки на близько 5 млн грн.

П’ятеро фігурантів під виглядом легальної діяльності підприємства розміщували на онлайн-сайтах оголошення про продажу пороху. Також вони вказували вартість незаконного товару та номери телефонів.

Правоохоронці встановили, що 57-річна мешканка Шостки створила незаконну компанію із збуту вибухової речовини, щоб добре заробити. Окрім того, до роботи вона залучила чотирьох осіб.

Гроші фігуранти ділили між собою через головного організатора при зустрічі, а також через банківські картки.











Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п’ятеро зловмисників / 3 фотографии

Під час обшуків поліцейські вилучили устаткування, зброю, документи і близько пів тонни пороху. Тепер зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Україні викрили торговців забороненими стероїдами

В Україні викрили групу зловмисників, які онлайн продавали заборонені лікарські засоби з сильнодіючими і отруйними речовинами.

Зловмисники відправляли товар своїм клієнтам поштою. Гроші вони отримували на банківські карти.