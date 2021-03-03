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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п’ятеро зловмисників

В Україні зловмисники через поштові відправлення продали понад 4 тонни вибухівки на близько 5 млн грн.

вибухівка

П’ятеро фігурантів під виглядом легальної діяльності підприємства розміщували на онлайн-сайтах оголошення про продажу пороху. Також вони вказували вартість незаконного товару та номери телефонів.

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Правоохоронці встановили, що 57-річна мешканка Шостки створила незаконну компанію із збуту вибухової речовини, щоб добре заробити. Окрім того, до роботи вона залучила чотирьох осіб.

Гроші фігуранти ділили між собою через головного організатора при зустрічі, а також через банківські картки.

  • Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п'ятеро зловмисників
  • Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п'ятеро зловмисників
  • Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п'ятеро зловмисників
  • Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п'ятеро зловмисників
  • Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п'ятеро зловмисників
  • Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п'ятеро зловмисників
Продали 4 тонни вибухівки онлайн: викрито п’ятеро зловмисників / 3 фотографии

Під час обшуків поліцейські вилучили устаткування, зброю, документи і близько пів тонни пороху. Тепер зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Україні викрили торговців забороненими стероїдами

В Україні викрили групу зловмисників, які онлайн продавали заборонені лікарські засоби з сильнодіючими і отруйними речовинами.

Зловмисники відправляли товар своїм клієнтам поштою. Гроші вони отримували на банківські карти.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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