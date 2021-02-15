В Україні викрили групу зловмисників, які онлайн продавали заборонені лікарські засоби з сильнодіючими і отруйними речовинами.

Поліцейські встановили, що двоє львів’ян віком 32 та 34 років створили два сайти, де продавали сильнодіючі лікарські засоби, зокрема метандієнон та нандролон. Ці речовини заборонені до продажу в Україні.

Зловмисники відправляли товар своїм клієнтам поштою. Гроші вони отримували на банківські карти.

Правоохоронці вилучили отруйні речовини на 1,5 млн грн, а також комп’ютери, телефони та банківські картки.

Тепер фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.







В Україні викрили торговців забороненими стероїдами / 2 фотографии

Нещодавно у Харкові затримали зловмисників, які за гроші видавали підроблені довідки щодо придатності осіб до керування транспортним засобом без проходження медичного огляду.

Правоохоронці встановили, що аферисти виготовляли фейкові довідки для медичних закладів, автошкіл та автопарків міста.