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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО

На Кировоградщине СБУ разоблачила злоумышленников, которые создали незаконные органы местной власти и призывали жителей присоединиться к ненастоящим государственным организациям.

Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО

По данным Спецслужбы, группа лиц пыталась создать в регионе так называемые альтернативные органы местного самоуправления, которые копировали названия настоящих ОТО.

Фигуранты делали фиктивные регистрационные документы, статуты, печати и удостоверения для легализации незаконной структуры.

Кроме того, организаторы фейкового органа в соцсети создали страницу, через которую призывали жителей присоединиться к ненастоящим государственным образованиям. В частности, они присылали письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на баланс.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные устройства, компьютерную технику, документацию псевдо-органов местной власти, печатную продукцию, подтверждающие  противоправную деятельность.

  • Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО
  • Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО
  • Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО
  • Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО
Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО / 2 фотографии
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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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