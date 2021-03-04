На Кировоградщине СБУ разоблачила злоумышленников, которые создали незаконные органы местной власти и призывали жителей присоединиться к ненастоящим государственным организациям.

По данным Спецслужбы, группа лиц пыталась создать в регионе так называемые альтернативные органы местного самоуправления, которые копировали названия настоящих ОТО.

Фигуранты делали фиктивные регистрационные документы, статуты, печати и удостоверения для легализации незаконной структуры.

Кроме того, организаторы фейкового органа в соцсети создали страницу, через которую призывали жителей присоединиться к ненастоящим государственным образованиям. В частности, они присылали письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на баланс.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные устройства, компьютерную технику, документацию псевдо-органов местной власти, печатную продукцию, подтверждающие противоправную деятельность.







Псевдоорганы местной власти: в Кировоградской области создали фейковую ОТО / 2 фотографии

Недавно СБУ разоблачила масштабную схему хищения госсредств Укрзализныци.

Так, должностные лица регионального филиала Юго-Западная железная дорога действовали по сговору с менеджментом подрядной организации.

Во время капитального ремонта объекта они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.