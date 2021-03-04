На Кіровоградщині СБУ викрила зловмисників, які створили незаконні органи місцевої влади та закликали мешканців приєднуватись до несправжніх державних організацій.

За даними Спецслужби, група осіб намагалася створити у регіоні так звані альтернативні органи місцевого самоврядування, які копіювали назви справжніх ОТГ.

Фігуранти робили фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки та посвідчення для легалізації незаконної структури.

Окрім того, організатори фейкового органу у соцмережі створили сторінку, через яку закликали мешканців приєднуватись до несправжніх державних утворень. Зокрема, вони надсилали листи підприємствам та установам із вимогою передати майно на баланс.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні пристрої, комп’ютерну техніку, документацію новостворених псевдо-органів місцевої влади, друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність.







Псевдо-органи місцевої влади: в Кіровоградській області створили фейковий ОТГ / 2 фотографии

Нещодавно СБУ викрила масштабну схему розкрадання держкоштів Укрзалізниці.

Так, посадовці регіональної філії Південно-Західна залізниця діяли за змовою із менеджментом підрядної організації.

Під час капітального ремонту об’єкта вони штучно завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.