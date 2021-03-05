В Киевской области задержали 49-летнего фотографа, который создавал в детском саду порноконтент с детьми.

Житель Киевской области заставлял малышей участвовать в таких съемках: он создавал детскую порнографию путем принуждения детей, а затем распространял и сбывал ее. Правоохранители установили более 50 детей, которые пострадали из-за правонарушителя.

С 2016 года мужчина выдавал себя за профессионального фотографа и входил в доверие руководства одного из дошкольных учреждений области, оставался с детьми наедине, а затем склонял их к снятию порнографического характера. В дальнейшем псевдофотограф сбывал фото через интернет.

Мужчину подозревают по статье 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Такие действия наказываются лишением свободы до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Правонарушителю избрана мера пресечения — содержание под стражей.

В Киеве мужчина изнасиловал школьницу в лифте

В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который изнасиловал девочку в лифте. После того как он совершил развратные действия относительно 10-летней девочки, то лифт остановился и подозреваемый сбежал по лестнице.

Впоследствии оказалось, что он работает в столичной школе заместителем директора по хозяйственной работе. Мужчину задержали, его подозревают по статье 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Такие действия наказываются лишением свободы до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.