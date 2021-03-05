У Київській області затримали 49-річного фотографа, який створював у дитячому садочку порноконтент з дітьми.

Мешканець Київської області примушував малечу брати участь у таких зніманнях: він створював дитячу порнографію шляхом примусу малечі, а згодом поширював та збував її. Наразі правоохоронці встановили понад 50 дітлахів, які постраждали через правопорушника.

З 2016 року чоловік видавав себе за професійного фотографа та входив у довіру керівництва одного з дошкільних закладів області, лишався з дітьми наодинці, а потім схиляв їх до знімання порнографічного характеру. Надалі псевдофотограф збував фото через інтернет.

Чоловіка підозрюють за статтею 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Такі дії караються позбавленням волі до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років. Правопорушнику обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У Києві чоловік зґвалтував школярку у ліфті

У Дніпровському районі Києві затримали чоловіка, який зґвалтував дівчинку у ліфті. Після того, як він вчинив розпусні дії щодо 10-річної дівчинки, то ліфт зупинився та підозрюваний втік сходами.

Згодом виявилося, що він працює у столичній школі заступником директора з господарської роботи. Чоловіка затримали, його підозрюють за статтею 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Такі дії караються позбавленням волі до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю.