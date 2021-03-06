В ночь с 5 на 6 марта в Польше произошла смертельная авария с участием граждан Украины. Шесть человек погибли, 35 получили травмы — их госпитализировали в больницы. Факты ICTV подготовили первые фото и видео с места аварии в Польше.

ДТП в Польше: фото и видео с места трагедии

На кадрах видно перевернутый автобус, в котором ехали 57 украинцев, в том числе два водителя. На месте происшествия работало 30 пожарных команд — почти 100 спасателей, 19 бригад фельдшеров и полицейских. Также были привлечены два вертолета.







































Смертельное ДТП в Польше с украинцами: первые фото и видео с места трагедии / 10 фотографий

Авария в Польше

ДТП в Польше с участием граждан Украины произошла недалеко от города Кашицу. Автобус следовал по маршруту Познань — Херсон.

Автобус с 57 пассажирами наехал на ограждение, перевернулся и упал в кювет. Среди 35 пострадавших более девяти находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в разные больницы.

Фото: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolestraszycach, Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu