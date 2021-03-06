PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Смертельное ДТП в Польше с украинцами: первые фото и видео с места трагедии

В ночь с 5 на 6 марта в Польше произошла смертельная авария с участием граждан Украины. Шесть человек погибли, 35 получили травмы — их госпитализировали в больницы. Факты ICTV подготовили первые фото и видео с места аварии в Польше.

ДТП у Польщі

ДТП в Польше: фото и видео с места трагедии

На кадрах видно перевернутый автобус, в котором ехали 57 украинцев, в том числе два водителя. На месте происшествия работало 30 пожарных команд — почти 100 спасателей, 19 бригад фельдшеров и полицейских. Также были привлечены два вертолета.

  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
  • ДТП у Польщі
Смертельное ДТП в Польше с украинцами: первые фото и видео с места трагедии / 10 фотографий
Читайте
Авария с украинцами в Польше: Зеленский выразил соболезнования семьям погибших

Авария в Польше

ДТП в Польше с участием граждан Украины произошла недалеко от города Кашицу. Автобус следовал по маршруту Познань — Херсон.

Автобус с 57 пассажирами наехал на ограждение, перевернулся и упал в кювет. Среди 35 пострадавших более девяти находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в разные больницы.

Фото: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolestraszycach, Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка