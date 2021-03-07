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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Смертельное ДТП в Польше: на перевозчика жаловались из-за хамства водителей и плохие автобусы

Владельцем автобуса, попавшего в ДТП в Польше, является перевозчик ЧП Тарас Стецик. Эту информацию он сам подтвердил СМИ.

ДТП у Польщі

Кроме того, стало известно, что этот перевозчик неоднократно получал негативные отзывы от пассажиров, которые жаловались на него.

Так, на специализированном сайте рейтинг перевозчика составляет 2,44 из пяти возможных звезд. Среди самых распространенных жалоб пассажиров были плохие автобусы, несоблюдение карантинных норм и хамское поведение со стороны водителей.

  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
  • ДТП в Польше: на перевозчика неоднократно жаловались пассажиры
Смертельное ДТП в Польше: на перевозчика жаловались из-за хамства водителей и плохие автобусы / 4 фотографии

ДТП в Польше

Смертельное ДТП в Польше вблизи города Кашице с участием украинцев произошло 6 марта. Автобус, в салоне которого находились 55 пассажиров и два водителя, наехал на перила на выездной полосе, скатился с набережной и упал в кювет.

В результате аварии погибли пять украинцев, в больницах находятся 28 человек, из которых девять — в критическом состоянии.

Польские правоохранители называют предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением.

Источник: Zaxid.net, Infobus

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