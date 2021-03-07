ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири

Власником автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, є перевізник ПП Тарас Стецик. Цю інформацію він сам підтвердив ЗМІ.

Крім того, стало відомо, що цей перевізник неодноразово отримував негативні відгуки від пасажирів, які скаржилися на нього.

Так, на спеціалізованому сайті рейтинг перевізника становить 2,44 з п’яти можливих зірок. Серед найпоширеніших скарг пасажирів були погані автобуси, недотримання карантинних норм і хамська поведінка з боку водіїв.















Смертельна ДТП у Польщі: на перевізника скаржилися через хамство водіїв і погані автобуси / 4 фотографии

ДТП у Польщі

Смертельна ДТП у Польщі поблизу міста Кашице за участі українців сталася 6 березня. Автобус, в салоні якого перебували 55 пасажирів і два водії, наїхав на перила на виїзній смузі, скотився з набережної та впав у кювет.

Внаслідок аварії загинули п’ятеро українців, у лікарнях перебуває 28 осіб, з яких дев’ятеро – у критичному стані.

Польські правоохоронці називають попередньою причиною аварії те, що водій не впорався з керуванням.

Джерело: Zaxid.net, Infobus