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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Смертельна ДТП у Польщі: на перевізника скаржилися через хамство водіїв і погані автобуси

Власником автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, є перевізник ПП Тарас Стецик. Цю інформацію він сам підтвердив ЗМІ.

ДТП у Польщі

Крім того, стало відомо, що цей перевізник неодноразово отримував негативні відгуки від пасажирів, які скаржилися на нього.

Так, на спеціалізованому сайті рейтинг перевізника становить 2,44 з п’яти можливих зірок. Серед найпоширеніших скарг пасажирів були погані автобуси, недотримання карантинних норм і хамська поведінка з боку водіїв.

  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
  • ДТП в Польщі: на перевізника неодноразово скаржилися пасажири
Смертельна ДТП у Польщі: на перевізника скаржилися через хамство водіїв і погані автобуси / 4 фотографии

ДТП у Польщі

Смертельна ДТП у Польщі поблизу міста Кашице за участі українців сталася 6 березня. Автобус, в салоні якого перебували 55 пасажирів і два водії, наїхав на перила на виїзній смузі, скотився з набережної та впав у кювет.

Внаслідок аварії загинули п’ятеро українців, у лікарнях перебуває 28 осіб, з яких дев’ятеро – у критичному стані.

Польські правоохоронці називають попередньою причиною аварії те, що водій не впорався з керуванням.

Джерело: Zaxid.net, Infobus

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