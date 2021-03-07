Правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві поліцейської, тіло якої знайшли пізно вночі 7 березня.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

– Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – зазначив він.

Наразі слідчі встановлюють мотив вбивства. Поки лише відомо, що жінки товаришували.

Пізно вночі 7 березня в районі станції метро Вирлиця біля однієї із багатоповерхівок на вулиці Бажана у Києві знайшли труп жінки. Вбитою виявилася працівниця поліції 1983 року народження.

Правоохоронці встановили, що жінка загинула внаслідок ножових поранень.