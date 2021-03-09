Под Одессой мужчина убил камнем кота на глазах у хозяина

В Одесской области 60-летний мужчина сообщил в полицию о том, что его сосед убил камнем его кота у него на глазах.

Сейчас работники полиции проводят объективную проверку информации относительно этой трагедии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье 299 (Жесткое обращение с животными) УК Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №2.

В Одессе женщина убила кота

В Одессе женщина выбросила кота с 10 этажа, а увидев, что кот выжил, взяла кухонный нож и пошла его добивать.

На глазах у соседей женщина просто выбросила растерзанное тело животного в ближайшую свалку. Соседи боятся теперь, что женщина может наброситься с ножом и на них. За такое преступление ей грозит лишение свободы на три года.