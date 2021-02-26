Выбросила из окна и добила ножом: в Одессе женщина издевалась над своим котом

В Одессе женщина выбросила кота с 10 этажа, а затем добила животное ножом.

Впервые во дворе многоэтажки кота увидели еще в августе прошлого года. Животное в ужасном состоянии подобрала Елена, выходила его — даже сдавала в частную клинику.

— Его где-то около двух недель держали, лечили. Очень много денег потратили на него. Появилась эта женщина и сказала, что это ее кот.

Елена отдала кота найденной владелицы, а несколько дней назад женщина жестоко убила животное.

Сначала владелица выбросила его с десятого этажа, а увидев, что кот выжил, взяла кухонный нож и пошла его добивать.

На глазах у соседей женщина просто выбросила растерзанное тело животного в ближайшую свалку. Соседи боятся теперь, что женщина может наброситься с ножом и на них.

— Умершее животное направлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о сообщении женщине подозрения, — рассказали в полиции.

За это преступление ей светит три года ограничения свободы.

22 февраля в Одессе в полицию обратилась местная жительница, которая стала свидетелем жестокого обращения с животным.

Оказалось, что 57-летняя женщина выбросила с 10 этажа своего кота, потому что тот поцарапал ей руку.