Під Одесою чоловік вбив каменем кота на очах у господаря

В Одеській області 60-річний чоловік повідомив до поліції про те, що його сусід вбив каменем його кота у нього на очах.

Зараз працівники поліції проводять об’єктивну перевірку інформації стосовно цієї трагедії та встановлюють всі обставини події.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 (Жорстке поводження з тваринами) КК України.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2.

В Одесі жінка вбила кота

В Одесі жінка викинула кота з 10 поверху, а побачивши, що кіт вижив, взяла кухонний ніж і пішла його добивати.

На очах у сусідів жінка просто викинула пошматоване тіло тварини в найближчий смітник. Сусіди бояться тепер, що жінка може накинутися з ножем і на них. За такий злочин їй загрожує позбавлення волі на три роки.