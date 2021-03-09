Вместе выпивали: на Киевщине 29-летняя женщина задушила мать

В селе Большой Карашин Киевской области 29-летняя дочь убила собственную мать. Между сожительницами возник конфликт во время распития алкогольных напитков.

Под влиянием спиртного 29-летняя женщина начала душить 53-летнюю мать. От полученных травм она скончалась. О смерти жительницы села правоохранителям сообщил местный фельдшер.

Фигурантке дела сообщено о подозрении, ей грозит тюремное заключение от семи до 15 лет. Известно, что ранее она также имела проблемы с законом.

Тело в канализации: сын убил мать

Накануне похожая трагедия случилась в Киевской области — сын убил мать. После этого 27-летний мужчина спрятал ее тело в канализацию.

Родственница погибшей заметила, что она несколько дней не выходит на связь. Тогда полиция пришла в дом семьи и обнаружила труп. Преступнику грозит до 15 лет за решеткой.