Разом випивали: на Київщині 29-річна жінка задушила матір

У селі Великий Карашин Київській області 29-річна донька вбила власну матір. Між співмешканками виник конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв.

Під впливом спиртного 29-річна жінка почала душити 53-річну матір. Від отриманих травм вона померла. Про смерть мешканки села правоохоронців повідомив місцевий фельдшер.

Фігурантці справи повідомлено про підозру, їй загрожує ув’язнення від семи до 15 років. Відомо, що раніше вона також мала проблеми з законом.

Тіло у каналізації: син вбив матір

Напередодні схожа трагедія трапилася у Київській області – син вбив матір. Після цього 27-річний чоловік сховав її тіло у каналізацію.

Родичка загиблої помітила, що вона кілька днів не виходить на зв’язок. Тоді поліція завітала до будинку родини та виявила труп. Злочинцю загрожує до 15 років за ґратами.