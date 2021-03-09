PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Разом випивали: на Київщині 29-річна жінка задушила матір

У селі Великий Карашин Київській області 29-річна донька вбила власну матір. Між співмешканками виник конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв.

Разом випивали: на Київщині 29-річна жінка задушила матір

Під впливом спиртного 29-річна жінка почала душити 53-річну матір. Від отриманих травм вона померла. Про смерть мешканки села правоохоронців повідомив місцевий фельдшер.

Фігурантці справи повідомлено про підозру, їй загрожує ув’язнення від семи до 15 років. Відомо, що раніше вона також мала проблеми з законом.

Читайте
Ножем у спину: в Одесі жінка вбила 71-річну матір

Тіло у каналізації: син вбив матір

Напередодні схожа трагедія трапилася у Київській області – син вбив матір. Після цього 27-річний чоловік сховав її тіло у каналізацію.

Родичка загиблої помітила, що вона кілька днів не виходить на зв’язок. Тоді поліція завітала до будинку родини та виявила труп.  Злочинцю загрожує до 15 років за ґратами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка