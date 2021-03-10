На Ровенщине женщина продавала фальшивые справки об отсутствии Covid-19

В Ровенской области полицейские задержали владелицу турагентства, которая продавала поддельные медицинские справки об отсутствии Covid-19 для выезда за границу.

31-летняя жительница Костопеля открыла нелегальное “медицинское учреждение” в собственной турфирме еще в октябре 2020 года.

Справки правонарушительница создавала на бланках, которые нашла в интернете, а получала за это от 400 до 500 грн.

9 марта правоохранители провели в турагентстве обыск, в ходе которого изъяли банковские карточки, технику, черновик с записями заказов и 30 бланков соответствующих справок.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.3 ст. 358 о подделке документов, сбыте или использовании печатей, штампов и бланков, следственные действия продолжаются.

Фальшивые тесты на коронавирус

В Краматорске задержали женщину, которая организовала в собственной квартире лабораторию для ПЦР-тестирование на Covid-19 и продавала справки об отсутствии болезни.

Одна справка стоила 800 грн. За четыре месяца нарушительница заработала более 150 тыс. грн.