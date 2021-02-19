У Краматорську 42-річна жінка організувала в своїй квартирі лабораторію для ПЛР-тестування на Covid-19. Довідка про відсутність захворювання в такому закладі коштувала 800 гривень.

Шаблони для бланків та печатки жителька Краматорська знайшла в інтернеті. QR-код генерувала на сайті самостійно.

Оголошення про тестування нібито від однієї з офіційно зареєстрованих в Україні медичних компаній жінка теж розмістила в інтернеті. Замовників шукала й серед клієнтів туристичних агентств.

За чотири місяці жінка встигла заробити понад 150 тис. грн.

Під час обшуку поліцейські вилучили в її квартирі порожні бланки, штампи, 20 печаток різних установ, чернетки із записами клієнтської бази, близько 30 готових довідок, чеки про оплату, ноутбуки, планшет та мобільний телефон.

Наразі правоохоронці встановлюють свідків та потерпілих від дій фігурантки. Їй загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років.

Затримали з фальшивими тестами на Covid-19

У січні в аеропорту Амстердама прикордонники затримали із фальшивими тестами на Covid-19 дев’ятьох туристів від 30 до 75 років.

Усі вони планували політ до Марокко.