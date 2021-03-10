У Кропивницькому внаслідок вибуху в однокімнатній квартирі постраждали двоє людей.
9 березня о 19.52 надійшло повідомлення про вибух, що стався у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
О 20.21 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 кв. м, а згодом о 20.40 – повністю ліквідували.
Внаслідок вибуху двох людей госпіталізовували до лікарні. Ще сімох українців евакуювали з будинку. На місці події працюють рятувальники.
Вибух у Миколаївській області
У Миколаївській області на території школи вибухнув твердопаливний котел. За даними ДСНС, тоді під завалами знаходилася одна людина.
Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, яку згодом вдалося ліквідувати. Діти внаслідок вибуху не постраждали.