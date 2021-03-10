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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Кропивницькому стався вибух: двох людей госпіталізували

У Кропивницькому внаслідок вибуху в однокімнатній квартирі постраждали двоє людей.

У Кропивницькому стався вибух: двох людей госпіталізували

9 березня о 19.52 надійшло повідомлення про вибух, що стався у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

О 20.21 рятувальники локалізували пожежу на площі 30 кв. м, а згодом о 20.40 – повністю ліквідували.

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Внаслідок вибуху двох людей госпіталізовували до лікарні. Ще сімох українців евакуювали з будинку. На місці події працюють рятувальники.

Вибух у Миколаївській області

У Миколаївській області на території школи вибухнув твердопаливний котел. За даними ДСНС, тоді під завалами знаходилася одна людина.

Внаслідок вибуху спалахнула пожежаяку згодом вдалося ліквідувати. Діти внаслідок вибуху не постраждали.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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