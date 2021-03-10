Вибух у дев'ятиповерхівці Бердянську є загиблі – ФОТО

У Бердянську прогримів вибух на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки, за попередньою інформацією, загинуло двоє чоловіків, мешканців квартири, ще одну 50-річну жінку в критичному стані госпіталізували.

За інформацією від правоохоронців, інцидент стався приблизно о 9.40 ранку 10 березня на вулиці Волонтерів.

Встановлено, що в квартирі вибухнув невідомий пристрій, працює слідчо-оперативна група.







Вибух у Бердянську: двоє загиблих, постраждала жінка / 2 фотографии

Вибух у Кропивницькому

9 березня о 19.52 надійшло повідомлення про вибух в однокімнатній квартирі у Кропивницькому.

Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх госпіталізували, ще сімох осіб евакуювали.

Фото: Бердянськ 24