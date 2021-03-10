Вибух у дев'ятиповерхівці Бердянську є загиблі – ФОТО

У Бердянську прогримів вибух на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки, за попередньою інформацією, загинуло двоє чоловіків, мешканців квартири, ще одну 50-річну жінку в критичному стані госпіталізували.
За інформацією від правоохоронців, інцидент стався приблизно о 9.40 ранку 10 березня на вулиці Волонтерів.
Встановлено, що в квартирі вибухнув невідомий пристрій, працює слідчо-оперативна група.
Вибух у Бердянську: двоє загиблих, постраждала жінка / 2 фотографии
Вибух у Кропивницькому
9 березня о 19.52 надійшло повідомлення про вибух в однокімнатній квартирі у Кропивницькому.
Унаслідок вибуху постраждали двоє людей, їх госпіталізували, ще сімох осіб евакуювали.
Фото: Бердянськ 24