В Кропивницком в результате взрыва в однокомнатной квартире пострадали два человека.

9 марта в 19.52 поступило сообщение о взрыве, который произошел в квартире на втором этаже девятиэтажного дома.

В 20.21 спасатели локализовали пожар на площади 30 кв. м, а затем в 20.40 — полностью ликвидировали.

В результате взрыва двух людей госпитализировали в больницу. Еще семь украинцев эвакуировали из дома. На месте происшествия работают спасатели.

Взрыв в Николаевской области

В Николаевской области на территории школы взорвался твердотопливный котел. По данным ДСНС, тогда под завалами находился один человек.

В результате взрыва вспыхнул пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. Дети в результате взрыва не пострадали.