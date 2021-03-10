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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Кропивницком произошел взрыв: двух людей госпитализировали

В Кропивницком в результате взрыва в однокомнатной квартире пострадали два человека.

В Кропивницком произошел взрыв: двух людей госпитализировали

9 марта в 19.52 поступило сообщение о взрыве, который произошел в квартире на втором этаже девятиэтажного дома.

В 20.21 спасатели локализовали пожар на площади 30 кв. м, а затем в 20.40 — полностью ликвидировали.

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В результате взрыва двух людей госпитализировали в больницу. Еще семь украинцев эвакуировали из дома. На месте происшествия работают спасатели.

Взрыв в Николаевской области

В Николаевской области на территории школы взорвался твердотопливный котел. По данным ДСНС, тогда под завалами находился один человек.

В результате взрыва вспыхнул пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. Дети в результате взрыва не пострадали.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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