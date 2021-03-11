Знайшли у мішку зі слідами зґвалтування: що відомо про вбивство семирічної Марії Борисової

У справі вбивства семирічної Марії Борисової з Херсонської області з’явилися нові подробиці.

Тіло дівчинки місцеві мешканці знайшли за сараєм біля двоповерхового будинку в селі Щастя.

На місце одразу прибули правоохоронці, тіло дитини оглянули судмедексперти.

Факти ICTV поспілкувалися з журналісткою Мариною Савченко, яка була присутня під час проведення слідчих дій.

За її словами, дівчинку знайшли у зв’язаному мішку, а судмедексперти попередньо підтвердили, що перед вбивством її зґвалтували.

– Ми були там разом із місцевими мешканцями. На дитині знайшли сліди зґвалтування. Дівчинка померла внаслідок удушення, – розповіла Марина Савченко.

На шиї дитини було видно безліч плям та подряпин, що свідчать про факт задушення. Попередньо, травми могли були нанесені близько трьох днів тому.

Куртка, штани, шапка і чоботи повністю збіглися з інформацією в орієнтуванні, за яким шукали дівчинку .

Після огляду правоохоронці погодилися, що одягли її вже після скоєння злочину.

– Хто міг так жорстоко розправитися з дитиною, ніхто не знає. Не виключено, що це скоїв хтось із мешканців села, – додала Марина Савченко.

Офіційна причина смерті дитини встановлюється. Слідчо-розшукові дії тривають.

Зникнення дівчинки на Херсонщині

Про те, що в Херсонській області зникла семилітня дівчинка, стало відомо 7 березня.

Ввечері другокласниця Марія Борисова пішла гуляти зі своїм 10-річним братиком, але додому хлопчик повернувся один. Куди зникла молодша сестра, пояснити він не зміг.

Правоохоронці разом із волонтерами і місцевими мешканцями шукали дитину чотири дні. Матір дівчинки була впевнена, що це було сплановане викрадення.

Вранці 11 березня, на п’ятий день пошуків, місцеві мешканці знайшли труп дитини за сараєм в селі Щастя, неподалік від дому, де жила дівчинка.

Джерела: Новый день, Нацполіція