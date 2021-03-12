На автотрассе Житомир-Черновцы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса Mercedes Sprinter и легкового автомобиля Mazda.
Автомобиль и микроавтобус столкнулись в полдень 12 марта возле села Мотрунки. За рулем Mazda была 44-летняя жительница Хмельницкого, а маршруткой управлял 43-летний житель одного из сел Староконстантиновского района.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь без госпитализации.
В маршрутном микроавтобусе на момент ДТП находилось 10 пассажиров. Четверо из них доставили в Староконстантиновскую райбольницу, где также получили медицинскую помощь без госпитализации.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины ДТП и все обстоятельства произошедшего.
ДТП на автодороге Стрый — Кропивницкий — Знаменка
В Хмельницкой области на автодороге Стрый — Кропивницкий — Знаменка вблизи поворота на село Чабаны произошла смертельная авария.
В результате столкновения легкового автомобиля Renault Megane и грузовика Volvo погибли два человека. Ими оказались 32-летний водитель легковушки и его пассажир. По предварительной информации, 34-летний водитель фуры не пострадал.