У місті Гола Пристань Херсонської області поліція виявила дитину у вуличному туалеті. Мати хлопчика пояснила, що не знала про вагітність.

Місцева медсестра повідомила поліцію, що у лікарню госпіталізували жінку з кровотечею. Медики встановили, що вона була вагітною на 33 тижні, однак дитини з нею не було.

Правоохоронці виїхали до місця проживання пацієнтки. У вуличному туалеті було виявлено тіло новонародженого хлопчика. Медична експертиза встановила, що він помер ще до народження.

Породілля наразі перебуває у лікарні, до цього на обліку в жіночій консультації вона не стояла. Відомо, що у неї є двоє дітей та чоловік.

Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство новонародженого.

Це не перший випадок зі смертю новонародженого на Херсонщині. У грудні 2020 року 17-річна дівчина викинула немовля на сміттєзвалище. Попередньо вона обмотала тіло хлопчика у пакети та ганчір’я.

За її словами, дитина після народження не подавала ознак життя. Вагітність була для неї небажаною.