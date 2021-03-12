В Киеве разоблачили преступную группировку, которая похищала иностранцев

В Киеве задержали преступную группировку, которая похищала и пытала людей, требовала деньги путем угроз и шантажа.

По данным Нацполиции, в состав группы входили трое иностранцев-братьев. Злоумышленники тщательно готовились к совершению преступлений: сначала выбирали жертву, разрабатывали четкий план ее похищения, подыскивали помещение, где удерживали и пытали. Конечной целью фигурантов было получение средств.

Это преступная группировка специализировалось на похищенные, пытках и вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из арабских стран.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники совершили ряд преступлений в отношении одного иностранца. В Киеве на Позняках они насильно посадили его в автомобиль, привезли в подвальное помещение на территории гаражного кооператива в Оболонском районе столицы, где били и издевались.

Все это они снимали на видео для последующего шантажа. Впоследствии отобрали ключи от его автомобиля и квартиры, где забрали $40 тыс., отобрав еще $5 тыс. и мобильные телефоны у пострадавшего, они отпустили мужчину с требованием передать им $100 тыс., угрожая физической расправой в случае невыполнения условий.

Также было установлено, что в состав группы входили иностранцы в возрасте от 26-ти до 35-ти лет.

Трем злоумышленникам объявили о подозрении. Двум из них судом уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.























Похищали иностранцев, пытали и требовали деньги: в Киеве разоблачили преступную группировку / 6 фотографий

Уголовное производство открыто по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (Разбой) и ст. 189 (Вымогательство).

Оперативники и следователи продолжают собирать доказательства причастности к противоправной деятельности еще одного сообщника задержанных, а также устанавливать причастность фигурантов к другим преступных эпизодов.

Кроме того, проводятся следственные действия в реабилитационных ортопедических центрах: по оперативной информации, средства, полученные в результате совершения преступлений, злоумышленники использовали для приобретения специального оборудования и функционирования этих центров.

Происшествия

В феврале в Киеве полиция задержала украинца, который принимал участие в вербовке и торговле людьми. Человек в составе транснациональной группировки нелегально переправлял своих земляков за границу, где те должны были заниматься преступной деятельностью.

За рубежом наемные украинцы нелегально перемещали мигрантов на яхтах с Юго-Западной Азии в страны Европейского Союза.