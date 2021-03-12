У Києві викрили злочинне угрупування, яке викрадало іноземців

У Києві затримали злочинне угрупування, яке викрадали та катували людей, вимагали гроші шляхом погроз та шантажу.

За даними Нацполіції, до складу групи входили троє іноземців-братів. Зловмисники ретельно готувалися до вчинення злочинів: спочатку обирали жертву, розробляли чіткий план її викрадення, підшуковували приміщення, де утримували та катували. Кінцевою метою фігурантів було отримання коштів.

Це злочинне угрупування спеціалізувалось на викрадені, катуванні та вимаганні великих сум грошей у вихідців з арабських країн.

Співробітники поліції встановили, що зловмисники скоїли ряд злочинів щодо іноземця. У Києві на Позняках вони насильно посадили його в автомобіль, привезли у підвальне приміщення на території гаражного кооперативу в Оболонському районі столиці, де били та знущалися.

Усе це вони знімали на відео для подальшого шантажу. Згодом відібрали ключі від його автомобіля та квартири, де забрали $40 тис. Відібравши ще $5 тис. та мобільні телефони у потерпілого, вони відпустили чоловіка із вимогою передати їм $100 тис., погрожуючи фізичною розправою у разі невиконання умов.

Також було встановлено, що до складу групи входили іноземці віком від 26-ти до 35-ти років.

Трьом зловмисникам оголосили про підозру. Двом із них судом уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.























Викрадали іноземців, катували та вимагали гроші: у Києві викрили злочинне угрупування / 6 фотографий

Кримінальне провадження відкрито за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (Розбій) та ст. 189 (Вимагання).

Оперативники та слідчі продовжують збирати докази причетності до протиправної діяльності ще одного спільника затриманих, а також встановлювати причетність фігурантів до інших злочинних епізодів.

Окрім того, проводяться слідчі дії у реабілітаційних ортопедичних центрах: за оперативною інформацією, кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, зловмисники використовували для придбання спеціального обладнання та функціонування цих центрів.

Надзвичайні події

У лютому у Києві поліція затримала українця, який брав участь у вербуванні та торгівлі людьми. Чоловік у складі транснаціонального угрупування нелегально переправляв своїх земляків за кордон, де ті мусили займатися злочинною діяльністю.

За кордоном наймані українці нелегально переміщали мігрантів на яхтах з Південно-Західної Азії до країн Європейського Союзу.