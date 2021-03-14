Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый мужчина пытался совершить самоубийство.

Клименко отметил, что к преступлению причастен кто-то из местных, ведь заброшенное здание, к которому подбросили тело, проверяли не один раз.

— В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

Полиция установила предполагаемого убийцу и насильника после сбора всех доказательств и получения заключений экспертиз.

— Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки, — подытожил Клименко.

Также он рассказал, что больше деталей дела Нацполиция сообщит в понедельник, 15 марта.

В воскресенье, 14 марта, стало известно, что полиция взяла под стражу подозреваемого в убийстве Марии Борисовой. Им оказался 52-летний мужчина.

Семилетняя Мария Борисова исчезла 7 марта. После четырех дней поиска, правоохранители нашли Марию убитой в сельскохозяйственном помещении недалеко от ее дома.

Источник: Игорь Клименко