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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Подозреваемого в убийстве Марии Борисовой нашли с порезанными венами

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый мужчина пытался совершить самоубийство.

вбивство дівчинки

Клименко отметил, что к преступлению причастен кто-то из местных, ведь заброшенное здание, к которому подбросили тело, проверяли не один раз.

— В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

Полиция установила предполагаемого убийцу и насильника после сбора всех доказательств и получения заключений экспертиз.

— Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки, — подытожил Клименко.

Также он рассказал, что больше деталей дела Нацполиция сообщит в понедельник, 15 марта.

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В воскресенье, 14 марта, стало известно, что полиция взяла под стражу подозреваемого в убийстве Марии Борисовой. Им оказался 52-летний мужчина.

Семилетняя Мария Борисова исчезла 7 марта. После четырех дней поиска, правоохранители нашли Марию убитой в сельскохозяйственном помещении недалеко от ее дома.

Источник: Игорь Клименко

Фото: Нацполиция

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