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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Задержан подозреваемый в убийстве Марии Борисовой в Херсонской области

В Херсонской области взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой.

вбивство дівчинки

Об этом сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко.

— Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемого установили по горячим следам — спустя двое суток после обнаружения тела ребенка.

Усенко отметила, что убийца все время после совершения убийства прятал тело девочки, а потом отнес к месту, где уже проходили поиски.

Семилетняя Мария Борисова исчезла 7 марта. Она пошла гулять с 10-летним братом вечером, но домой мальчик вернулся сам. Куда исчезла сестра, объяснить он не мог.

Ребенка искали местные жители, полиция, нацгвардейцы, волонтеры из Харькова, Днепра и Павлограда.

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После четырех дней поиска, правоохранители нашли Марию убитой в сельскохозяйственном помещении недалеко от ее дома. Установлено, что смерть ребенка наступила в результате удушения.

По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Источник: Нацполиция

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