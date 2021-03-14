В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 баллов в 27 км от столицы Рейкьявик.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как очень сильное.

Землетрясение произошло на глубине 14,3 км в 14.15 по местному времени. Точную силу, эпицентр и глубину землетрясения местные сейсмологи еще определят, уточнив свои расчеты.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. Американские сейсмологи также сообщили о предшествующем подземном толчке магнитудой 4,5 примерно в 8-9 км южнее столицы Исландии.

Последние несколько недель Исландию штурмуют подземные толчки. К примеру, 13 марта за 4 км от города Хабнарфьордюр зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 баллов, а 10 марта произошло два землетрясения: в 1 км от Рейкьявика его сила составила 4,4 балла, а в 10 км от Хабнарфьордюра — 5,1 балл.

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Землетрясение вблизи Еревана

13 февраля на территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

По информации местных СМИ, подземные толчки произошли примерно в 13.30 по Киеву, трясло в течение нескольких секунд.

Источник: Volcano Discovery