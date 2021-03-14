В Ісландії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бали за 27 км від столиці Рейк’явік.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі землетрус оцінюється як дуже сильний.

Землетрус стався на глибині 14,3 км о 14.15 за місцевим часом. Точну силу, епіцентр та глибину землетрусу місцеві сейсмологи ще визначать, уточнивши свої розрахунки.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу у 5,3. Американські сейсмологи також повідомили про попередній підземний поштовх магнітудою 4,5 приблизно за 8-9 км на південь від столиці Ісландії.

Останні кілька тижнів Ісландію штурмують підземні поштовхи. Приміром, 13 березня за 4 км від міста Гапнарфйордур зафіксували землетрус магнітудою 4,6 балів, а 10 березня сталося два землетруси: за 1 км від Рейк’явіка його сила склала 4,4 бали, а за 10 км від Гапнарфйордура – 5,1 бал.

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Землетрус біля Єревана

13 лютого на території Вірменії стався землетрус магнітудою 4,7. Після підземних поштовхів в Єревані спостерігаються проблеми зі зв’язком.

За інформацією місцевих ЗМІ, підземні поштовхи сталися приблизно о 13.30 за Києвом, трясло протягом декількох секунд.

Джерело: Volcano Discovery