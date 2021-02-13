На территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

Как уточняет МЧС Армении, эпицентр расположен в 8 километрах от столицы Армении Еревана на глубине около 10 километров.

По информации местных СМИ, подземные толчки произошли примерно в 13.30 по Киеву, трясло в течение нескольких секунд.

В Ереване сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираку, Армавире и Вайоц Дзори — от 3 до 4 баллов.

12 февраля вечером зафиксировали землетрясение в Таджикистане. Данных о жертвах пока нет.

Национальный центр сейсмического мониторинга Пакистана измерил мощность землетрясения магнитудой 6,4 балла.

На территории вокруг города Мургаб и в северных районах Пакистана, северных штатах Индии и в части Афганистана люди могли почувствовать толчки.

Источник: Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр