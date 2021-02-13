В Тихом океане у берегов Японии на глубине 59 км произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Подземные толчки ощутили в Сендае (89 км от эпицентра), Нами (61 км), Ватари (76 км), Ивануме (79 км), Какуде (79 км), Исиномаки (81 км), Шиогами (83 км) и Иваки (100 км).

В Системе предупреждения о цунами США сообщили, что угрозы возникновения цунами нет. Японское метеорологическое агентство JMA также не фиксирует этой угрозы. По его прогнозу, возможны лишь незначительные изменения уровня моря.

Землетрясение произошло рядом с Тохоку, где 11 марта 2011 подземные толчки составили 9,0-9,1 балла по шкале Рихтера. Тогда погибли 5 178 человек и 8 606 пропали без вести. Ученые считают, что это мог быть поздний вторичный шок.

Землетрясение в Армении

11 февраля произошло землетрясение в Армении магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

Как уточняет МЧС Армении, эпицентр расположен в 8 км от столицы Армении Еревана на глубине около 10 км.

Источник: VolcanoDiscovery