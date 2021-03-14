На Херсонщині взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової.

Про це повідомила начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко

— Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по гарячих слідах – через дві доби після виявлення тіла дитини, – повідомила начальник.

Усенко зазначила, що вбивця весь час після скоєння вбивства ховав тіло дівчинки, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки.

Семирічна Марія Борисова зникла 7 березня. Вона пішла гуляти з 10-річним братом увечері, але додому хлопчик повернувся сам. Куди зникла сестра, пояснити він не міг.

Дитину шукали місцеві жителі, поліція, нацгвардійці, волонтери з Харкова, Дніпра та Павлограда.

Після чотирьох днів пошуку правоохоронці знайшли Марію вбитою у сільськогосподарському приміщенні одного з будинків неподалік її дому. Встановлено, що смерть дитини настала внаслідок удушення.

За фактом вбивства дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.