На Харьковщине неизвестные хулиганы напали на бригаду скорой помощи, которая ожидала вызова в пункте постоянного базирования, и избили медиков. Двух врачей пришлось госпитализировать.

Нападение произошло сегодня ночью, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области.

По словам директора Центра Виктора Забашта, больше всего пострадал водитель, он получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, поэтому пока будет оставаться в больнице.

Другая потерпевшая чувствует себя лучше, ее вскоре отпустят домой, еще одна член бригады скорой не пострадала.

Количество нападавших и их личности пока неизвестны, инцидентом занимается полиция.

Нападение в Харькове

10 марта около 21.00 28-летний житель Харькова напал с ножом на 52-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в больнице от многочисленных колото-резаных ранений.

Выяснилось, что преступник был знаком с женщиной и намеренно ждал ее у подъезда чтобы решить какой-то вопрос.

Во время разговора завязалась ссора, парень несколько раз ударил женщину ножом, забрал кошелек и убежал, его задержали правоохранители.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф