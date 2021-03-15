PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Неизвестные напали на бригаду скорой на Харьковщине — два человека в больнице

На Харьковщине неизвестные хулиганы напали на бригаду скорой помощи, которая ожидала вызова в пункте постоянного базирования, и избили медиков. Двух врачей пришлось госпитализировать.

швидка допомога

Нападение произошло сегодня ночью, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области.

По словам директора Центра Виктора Забашта, больше всего пострадал водитель, он получил черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, поэтому пока будет оставаться в больнице.

Читайте
Душил деревянным бруском: в Киеве рецидивист напал на пожилую женщину в подъезде

Другая потерпевшая чувствует себя лучше, ее вскоре отпустят домой, еще одна член бригады скорой не пострадала.

Количество нападавших и их личности пока неизвестны, инцидентом занимается полиция.

Нападение в Харькове

10 марта около 21.00 28-летний житель Харькова напал с ножом на 52-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в больнице от многочисленных колото-резаных ранений.

Выяснилось, что преступник был знаком с женщиной и намеренно ждал ее у подъезда чтобы решить какой-то вопрос.

Во время разговора завязалась ссора, парень несколько раз ударил женщину ножом, забрал кошелек и убежал, его задержали правоохранители.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка