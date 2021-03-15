На Харківщині невідомі хулігани напали на бригаду швидкої допомоги, яка очікувала виклику у пункті постійного базування, і побили медиків. Двох лікарів довелося шпиталізувати.

Напад стався сьогодні вночі, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області.

За словами директора Центру Віктора Забашти, найбільше постраждав водій, він отримав черепно-мозкову травму та чисельні забої, тому поки залишатиметься в лікарні.

Інша потерпіла почувається краще, її незабаром відпустять додому, ще одна член бригади швидкої не постраждала.

Кількість нападників та їх особи наразі невідомі, інцидентом займається поліція.

Напад у Харкові

10 березня близько 21.00 28-річний мешканець Харкова напав з ножем на 52-річну жінку, яка згодом померла у лікарні від чисельних колото-різаних поранень.

З’ясувалося, що злочинець був знайомий із жінкою і навмисно чекав її біля під’їзду, щоб вирішити якесь питання.

Під час розмови зав’язалася сварка, хлопець кілька разів вдарив жінку ножем, забрав гаманець і втік, наразі його затримали правоохоронці.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф