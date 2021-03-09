Душил деревянным бруском: в Киеве рецидивист напал на пожилую женщину в подъезде

В Киеве в подъезде одного из домов Оболонского района 32-летний мужчина напал на пожилую женщину и украл ее сумку.
Преступление произошло 5 марта. Мужчина заметил пожилую женщину еще на улице, когда она заходила в подъезд. На лестнице злоумышленник сзади начал душить женщину деревянным бруском, впоследствии он отобрал ее сумку и убежал.
Личность правонарушителя быстро установили и вскоре его задержали. Подозреваемым стал уроженец Кировоградской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчину в 2020 году освободился из мест лишения свободы в связи с отбытием наказания.
Мужчину подозревают по статье 187 (Разбой) УК Украины. Ему грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве изнасиловали школьницу
В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который изнасиловал в лифте 10-летнюю девочку. По данным полиции, когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице.
Правонарушителем оказался киевлянин 1989 года рождения, который работает в одной из столичных школ завхозом. Досудебное следствие продолжается.
Источник: Киевская городская прокуратура