Душил деревянным бруском: в Киеве рецидивист напал на пожилую женщину в подъезде

В Киеве в подъезде одного из домов Оболонского района 32-летний мужчина напал на пожилую женщину и украл ее сумку.

Преступление произошло 5 марта. Мужчина заметил пожилую женщину еще на улице, когда она заходила в подъезд. На лестнице злоумышленник сзади начал душить женщину деревянным бруском, впоследствии он отобрал ее сумку и убежал.

Личность правонарушителя быстро установили и вскоре его задержали. Подозреваемым стал уроженец Кировоградской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Мужчину в 2020 году освободился из мест лишения свободы в связи с отбытием наказания.

Мужчину подозревают по статье 187 (Разбой) УК Украины. Ему грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей. Досудебное следствие продолжается.

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В Киеве изнасиловали школьницу

В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который изнасиловал в лифте 10-летнюю девочку. По данным полиции, когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице.

Правонарушителем оказался киевлянин 1989 года рождения, который работает в одной из столичных школ завхозом. Досудебное следствие продолжается.

Источник: Киевская городская прокуратура