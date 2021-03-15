В Киеве задержали злоумышленников, которые рассылали компаниям и предпринимателям электронные письма с вредоносным программным обеспечением и создавали фиктивные платежные поручения, которые в дальнейшем обналичивали.

Сообщения они маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам.

Вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали.

По предварительным подсчетам, так злоумышленники завладели более 5 млн грн.

Во время обысков в Киеве и Киевской области изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и черновые записи.

Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 185 (Кража), ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Мошенничество

В конце февраля на Днепропетровщине мошенники обманули 100 человек на сумму более 1 млн грн под видом финансирования торгов на биржах.

Злоумышленники для работы с клиентами образовали call-центр, откуда совершали скрытые звонки с помощью IP-телефонии. Также они привлекли к работе около 15 операторов.

Правоохранители установили, что двое жителей Днепра в возрасте 33-х и 37-ми лет через веб-сайт предлагали заработать, приняв участие в финансовых операциях на международных биржах.