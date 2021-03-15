У Києві затримали зловмисників, які розсилали компаніям та підприємцям електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням та створювали фіктивні платіжні доручення, які надалі обготівковували.

Усі повідомлення вони маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам.

Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки. У подальшому гроші обготівковували.

За попередніми підрахунками, так зловмисники заволоділи понад 5 млн грн.

Під час обшуків у Києві та Київській області вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та чорнові записи.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка), ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) та ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

Шахрайство

Наприкінці лютого на Дніпропетровщині шахраї ошукали 100 осіб на суму понад 1 млн грн під виглядом фінансування торгів на біржах.

Зловмисники для роботи з клієнтами утворили call-центр, звідки здійснювали приховані дзвінки за допомогою IP-телефонії. Також вони залучили до роботи близько 15 операторів.