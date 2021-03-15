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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У поліції показали фото підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової

У мережі з’явилося фото ймовірного вбивці Марії Борисової, який зґвалтував 7-річної дівчинку, після чого задушив і підкинув мішок з тілом у закинутий сарай.

У поліції показали фото підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової

Фотографію з відділку показали під час брифінгу МВС за участі Антона Геращенка.

Ймовірний вбивця Марії Борисової – 62-річний чоловік, товариш батька дівчинки.

Зазначається, що раніше він вже мав декілька судимостей, одна з яких – за зґвалтування. Востаннє чоловік вийшов з в’язниці у 2005 році.

У поліції показали фото підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової

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Правоохоронці повідомили, що у рамках слідства було проведено низку експертиз, дві з яких доводять причетність арештованого чоловіка до вбивства Марійки Борисової.

Дані для ДНК-експертизи було відібрано одразу шістьох підозрюваних.

Наразі відбувається збір речових доказів та обшуки у помешканні чоловіка.

В подальшому поліція та прокуратура наполягатимуть на максимально відповідному покаранні – це довічне позбавлення волі.

Що відомо про ймовірного вбивцю

Арештований 62-річний чоловік – односельчанин родини дівчинки, у вбивстві якої його звинуватили.

Усе, що відомо про ймовірного вбивцю Марійки Борисової, розповіли на брифінгах МВС та Нацполіції Херсонщини.

Чоловік наразі відмовляється співпрацювати з поліцією і свідчити у справі: з ним працює безкоштовний адвокат, досудове розслідування триває.

За неофіційною інформацією, мешканці села вчинять самосуд, якщо після скоєного ймовірного вбивцю відпустять з-під варти.

Фото: Нацполіція

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