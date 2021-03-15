У поліції показали фото підозрюваного у вбивстві Марійки Борисової

У мережі з’явилося фото ймовірного вбивці Марії Борисової, який зґвалтував 7-річної дівчинку, після чого задушив і підкинув мішок з тілом у закинутий сарай.
Фотографію з відділку показали під час брифінгу МВС за участі Антона Геращенка.
Ймовірний вбивця Марії Борисової – 62-річний чоловік, товариш батька дівчинки.
Зазначається, що раніше він вже мав декілька судимостей, одна з яких – за зґвалтування. Востаннє чоловік вийшов з в’язниці у 2005 році.
Правоохоронці повідомили, що у рамках слідства було проведено низку експертиз, дві з яких доводять причетність арештованого чоловіка до вбивства Марійки Борисової.
Дані для ДНК-експертизи було відібрано одразу шістьох підозрюваних.
Наразі відбувається збір речових доказів та обшуки у помешканні чоловіка.
В подальшому поліція та прокуратура наполягатимуть на максимально відповідному покаранні – це довічне позбавлення волі.
Що відомо про ймовірного вбивцю
Арештований 62-річний чоловік – односельчанин родини дівчинки, у вбивстві якої його звинуватили.
Усе, що відомо про ймовірного вбивцю Марійки Борисової, розповіли на брифінгах МВС та Нацполіції Херсонщини.
Чоловік наразі відмовляється співпрацювати з поліцією і свідчити у справі: з ним працює безкоштовний адвокат, досудове розслідування триває.
За неофіційною інформацією, мешканці села вчинять самосуд, якщо після скоєного ймовірного вбивцю відпустять з-під варти.