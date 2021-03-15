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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Житель Закарпатья нелегально переправлял россиян за границу

Контрразведка СБУ на Закарпатье заблокировала канал незаконной переправки граждан РФ за границу.

Житель Закарпатья нелегально переправлял россиян за границу

Следствие установило, что житель Береговского района Закарпатской области помогал иностранцам получать гражданство Венгрии по фиктивным документам.

После чего они получали возможность безвизового въезда в 162 страны мира, включая США, Великобританию и страны ЕС.

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За свои услуги преступник получал € 25-30 тыс. за один заказ.

Его клиентами часто становились члены преступных группировок и криминалитета, в частности из Российской Федерации.

Во время обыска правоохранителями были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к этому преступлению.

СБУ разоблачила преступную схему пересечения граници на Закарпатье

Сейчас нарушителю объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и ч. 3 ст. 358 о подделке документов.

Незаконная перевозка иностранцев через границу

СБУ разоблачила три организованные группы в Черновицкой, Харьковской и Сумской областях, которые переправляли нелегалов в Украину и Евросоюз.

Правоохранители сообщают фигурантам о подозрении.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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