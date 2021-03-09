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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В спецслужбах РФ есть подразделения, которые ведут информационную войну в Украине — СБУ

В российских спецслужбах есть подразделения, которые занимаются исключительно информационной войной против Украины.

В спецслужбах РФ есть подразделения, которые ведут информационную войну в Украине — СБУ

О том, что РФ ведет целенаправленную работу в информационной сфере и создает для этого отдельные спецподразделения, сообщил глава управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на Всеукраинском форуме Украина 30.

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По словам Витюка, для дестабилизации ситуации в Украине РФ использует телеканалы, информационные порталы, веб-ресурсы, сообщества в популярных соцсетях, почтовые сервисы, телеграмм-каналы, фабрики троллей и отдельных блогеров.

— Они сконцентрированы на проведении специальных информационных операций и акций, в том числе подрывного характера. То есть отдельные подразделения, которые работают исключительно “по Украине” и получают на это финансирование, — заявил глава ДКИБ.

Только за прошлый год СБУ:

  • заблокировала более 2,5 тыс. сообществ в социальных сетях и более 20 ботоферм;
  • нейтрализовала более 600 кибератак на веб-порталы органов власти;
  • заблокировала деятельность 20 хакерских группировок.

Значительная часть из этих заблокированных ресурсов координировалась с РФ.

Ботофермы РФ

25 февраля СБУ заблокировала работу российских ботоферм во Львовской области, которые распространяли дезинформацию о ситуации в Украине с целью наращивания паники.

Следствие установило, что несколько граждан Украины обеспечивали отдаленную регистрацию аккаунтов через российскую веб-платформу.

При обыске правоохранители изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов сим-карт.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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