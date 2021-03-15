СБУ викрила злочинну схему перетину кордону на Закарпатті

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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Житель Закарпаття нелегально переправляв росіян за кордон

Контррозвідка СБУ на Закарпатті заблокувала канал незаконного переправлення громадян РФ за кордон.

Житель Закарпаття нелегально переправляв росіян за кордон

Слідство встановило, що мешканець Берегівського району Закарпатської області допомогав іноземцям отримувати громадянство Угорщини за фіктивними документами.

Після чого вони отримували можливість безвізового в’їзду до 162 країн світу, зокрема до США, Великої Британії та країн ЄС.

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За свої послуги злочинець отримував 25-30 тис. за одне замовлення. 

Його клієнтами часто ставали члени злочинних угруповань та криміналітету, зокрема з Російської Федерації.

Під час обшуку правоохоронцями було вилучено речові докази, що доводять причетність чоловіка до цього злочину.

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Наразі порушнику оголошено підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 332 про незаконне переправлення осіб через державний кордон України та ч. 3 ст. 358 про підроблення документів.

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СБУ викрила три організовані групи у Чернівецькій, Харківській і Сумській областях, які переправляли нелегалів в Україну та Євросоюз.

Наразі правоохоронці повідомляють фігурантам про підозру.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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