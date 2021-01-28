Служба безпеки України затримала три організовані групи, які перенаправляли нелегалів в Україну та Євросоюз.

Спецслужба блокувала роботу організаторів трьох груп у Чернівецькій, Харківській і Сумській областях.

У Чернівецькій області спіймали трьох організаторів угруповання, яке незаконно переправляло іноземців до країн ЄС. Вартість такої “послуги” становила $3,5 тис. з людини.

Під час спроби злочинців переправити двох громадян однієї з країн Південної Азії на територію ЄС, правоохоронцям вдалося затримали організаторів поблизу селища Дяківці.















В Україні затримали контрабандистів, які перевозили іноземців через кордон / 4 фотографии

На Харківщині й Сумщині ліквідовано діяльність двох злочинних груп, які організували нелегальні маршрути з Російської Федерації та назад.

До складу групи на Харківщині входило троє мешканців регіону. Впродовж року вони за допомогою криміналітету підшукували охочих нелегально перетнути українсько-російський кордон.

Охочими були іноземці, які перебувають у країні нелегально, представники кримінального середовища й підозрювані злочинці в Україні та за кордоном. Вартість перенаправлення становила $1,5 тис. з кожної людини.

На Сумщині організаторами нелегального перевезення були троє українців та їхні спільники – росіяни.

Злочинці підшукували “клієнтів” як в Україні, так і в Росії та переправляли їх поза дозволеними пунктами пропуску. Так, громадяни нехтували карантинними обмеженнями на перетин кордону. У деяких також були проблеми з документами.

Наразі правоохоронці повідомляють фігурантам про підозру у скоєнні злочинів.

СБУ викрила контрабанду частин вогнепальної зброї різних видів. Незаконною діяльністю займалася подружня пара з Києва.

Вони закуповували такі товари на тематичних форумах. Потім злочинці відправляли елементи кулеметів і снайперських гвинтівок поштою, переважно у країни Північної Америки.