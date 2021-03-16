Предполагаемый убийца 7-летней Маши Борисовой из Херсонской области имел проблемы с алкоголем, а также ранее душил детей и показывал свои гениталии.

Об этом сообщили в эфире одного из украинских телеканалов. По словам соседей подозреваемого, они боялись Николая, когда он выпивал.

— Я его боялась, если выпьет. Это очень жестокий человек. Детей душил, показывал гениталии свои, — говорит жительница Счастливого Александра Юнгина.

Соседка 62-летнего предполагаемого убийцы Наталья Глобова поделилась тем, что такое случилось именно с ее детьми. Однако, по ее словам, она даже подумать не могла, что Николай может убить человека.

— Так зверски изнасиловать и убить. Кошек убивал — раз плюнуть: бах об пол. Мы на него и не думали в принципе, — сообщила она.

Подозреваемый 62-летний Николай сейчас находится в СИЗО и не признает свою вину в убийстве.

Исчезновение Марии Борисовой

Семилетняя Мария Борисова из села Счастливое в Херсонской области исчезла 7 марта. Девочка ушла на прогулку со своим 10-летним братом, однако домой он вернулся один. Мальчик не смог объяснить, куда пропала его сестра.

Ребенка искали четыре дня. Утром 11 марта, на пятый день поисков, труп ребенка нашли недалеко от дома второклассницы за двухэтажным недостроенным сараем.

Позже судмедэксперты установили, что девочку задушили и изнасиловали. В связи со зверским убийством Марии Борисовой правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям — п. 2 и п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с сексуальным насилием) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины.