Ймовірний вбивця 7-річної Маші Борисової з Херсонської області мав проблеми з алкоголем, а також раніше душив дітей і показував свої геніталії.

Про це повідомили в ефірі одного з українських телеканалів. За словами сусідів підозрюваного, вони боялися Миколая, коли він випивав.

– Я його боялася, якщо вип’є. Це дуже жорстока людина. Дітей душив, показував геніталії свої, – каже мешканка Щасливого Олександра Юнгіна.

Сусідка 62-річного ймовірного вбивці Наталія Глобова поділилася тим, що таке сталося саме з її дітьми. Однак, за її словами, вона навіть подумати не могла, що Микола може вбити людину.

– Так по-звірячому зґвалтувати та вбити. Котів вбивав – раз плюнути: бах об підлогу. Ми на нього і не думали в принципі, – повідомила вона.

Підозрюваний 62-річний Микола зараз перебуває в СІЗО та не визнає своєї провини у вбивстві.

Зникнення Марії Борисової

Семирічна Марія Борисова з села Щасливе в Херсонській області зникла 7 березня. Дівчинка пішла на прогулянку зі своїм 10-річним братом, проте додому він повернувся один. Хлопчик не зміг пояснити, куди пропала його сестра.

Дитину шукали чотири дні. Вранці 11 березня, на п’ятий день пошуків, труп дитини знайшли неподалік домівки другокласниці за двоповерховим недобудованим сараєм.

Пізніше судмедексперти встановили, що дівчинку задушили та зґвалтували. У зв’язку зі звірячим вбивством Марії Борисової правоохоронці відкрили кримінальну справу за двома статтями – п. 2 і п. 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане з сексуальним насильством) і ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України.