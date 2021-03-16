На одной из улиц города Боярка (Киевская область) около 4.00 произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка. Предварительно — пострадавших нет.

В то же время в результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов.

На месте работают полицейские Киевщины, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и кинологи, а коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

Полиция еще не определила правовую квалификацию события, это сделают после установления всех обстоятельств.







Повылетали стекла в домах и авто: взрыв на улице в Боярке / 2 фотографии

10 марта в результате взрыва в Бердянске погибли два человека.

По данным полиции, неизвестное устройство взорвалось в квартире на седьмом этаже девятиэтажки.

Вскоре стало известно, что это была граната.